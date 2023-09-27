Военная хроника проанализировала видео с 24 единицами подбитой техники ВСУ в ДНР

Военная хроника проанализировала видео, на которое попали 24 единицы уничтоженной техники ВСУ в районе Андреевки в ДНР.

«В кадре хорошо видны БТР M113 и YPR-765 3-й ОШБр, созданной на базе националистического полка «Азов»*. Это соединение используется в качестве основной штурмовой группы на южном фланге Артёмовска. БТР M113 этого соединения имеют характерную белую полосу на верхней части корпуса и хорошо различимы на кадрах с коптера», — сообщает Военная хроника.

Также в кадре видны БМП-2, предположительно, 28-й ОМБр, использованные и уничтоженные в ходе штурма Андреевки.

При облёте беспилотника «дороги смерти» около населённого пункта хорошо различимы минимум два польских БТР Rosomak.

«Предположительно, эти машины появились на поле боя вместе с подразделениями 21-й и 44-й ОМБр ВСУ, ранее размещённых под Кременной. При этом вся подбитая техника расположена плотно на участке в 1,5 кв. км, что косвенно говорит о неоднократных попытках штурма в одном и том же месте», — отмечают авторы.

Присутствие нескольких соединений на относительно небольшом участке и отсутствие внятных успехов на флангах Артёмовска и переброска дополнительных соединений ВСУ из-под Кременной могут говорить о том, что у андреевской группировки ВСУ изначально не хватало сил, либо в ходе многократных атак истощились резервы и группировку пришлось экстренно усиливать переброской соединений с другого участка фронта.

Так, только видимая часть потерь позволяет предположить, что как минимум одно соединение ВСУ можно отнести к «ограниченно боеспособным» после продолжительных боёв на данном участке.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.