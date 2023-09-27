Бойцы ВС России заявили RT об отличных характеристиках САУ «Гвоздика» в зоне СВО
По словам российских солдат, орудия находятся в боевой готовности в режиме 24/7, чтобы в любой момент нанести удар по противнику.
Особое внимание морпехи из 155-й гвардейской бригады Тихоокеанского флота уделяют контрбатарейной борьбе.
Как уточнил один из артиллеристов, работа осуществляется выездами.
«Поступает цель, очень мало времени занимает у нас, чтобы выкатиться на огневую позицию и нанести огневое поражение противнику», — отметил он.
Ранее военкор RT Мурад Газдиев опубликовал несколько видео, на которых зафиксировано, как российские войска уничтожают технику и военных ВСУ.