В Ростове-на-Дону допросят 24 подсудимых — боевиков «Азова»

В Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону началось очередное судебное заседание по делу 24 участников нацполка «Азов»*. Как сообщили в суде RT, в рамках заседания будет произведён допрос подсудимых.

Суд по делу азовцев начался 14 июня 2023 года. На скамье 13 мужчин и девять женщин. Ещё двоих фигурантов — Давида Касаткина и Дмитрия Лабинского — судят заочно.

Подсудимым инкриминируется ст. 278 (насильственный захват власти) и ст. 205.5 (участие в террористической организации) УК России. Если вина обвиняемых будет доказана, им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

RT продолжает следить за судебным процессом.



Ранее RT приводил показания подсудимых, которые рассказывали, что происходило в Мариуполе и на территории металлургического комбината «Азовсталь» перед освобождением города российскими войсками.



* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.