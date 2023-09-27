В Ростове-на-Дону допросят 24 подсудимых — боевиков «Азова»
27 сентября 2023

В Ростове-на-Дону допросят 24 подсудимых — боевиков «Азова»

27 сентября 2023 | 12:04

В Ростове-на-Дону допросят 24 подсудимых — боевиков «Азова»

27 сентября 2023 | 11:25

Суд ДНР вынес приговор боевику «Азова» за обстрел жилых домов

26 сентября 2023 | 15:14

Украинский солдат получил 25 лет тюрьмы за убийство двоих мирных мариупольцев

22 сентября 2023 | 15:30

В ДНР солдата ВСУ приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство мирного жителя

22 сентября 2023 | 10:49

В ЛНР заочно приговорили иностранца к 19 годам тюрьмы за шпионаж

22 сентября 2023 | 10:44

Старшину ВСУ приговорили к 24 годам колонии за убийство мирного жителя в Мариуполе

22 сентября 2023 | 10:24

Украинский военный приговорён к пожизненному за убийство трёх жителей Мариуполя

21 сентября 2023 | 16:56

В Запорожской области состоится суд над готовившими теракт украинцами

20 сентября 2023 | 20:36

Суд приговорил шестерых морпехов ВСУ к тюрьме за убийства жителей в Мариуполе

19 сентября 2023 | 20:50

В Ростове-на-Дону состоялось слушание дела о покушении на первого главу ДНР Захарченко

В Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону началось очередное судебное заседание по делу 24 участников нацполка «Азов»*. Как сообщили в суде RT, в рамках заседания будет произведён допрос подсудимых.

Суд по делу азовцев начался 14 июня 2023 года. На скамье 13 мужчин и девять женщин. Ещё двоих фигурантов — Давида Касаткина и Дмитрия Лабинского — судят заочно.

Подсудимым инкриминируется ст. 278 (насильственный захват власти) и ст. 205.5 (участие в террористической организации) УК России. Если вина обвиняемых будет доказана, им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

RT продолжает следить за судебным процессом.

Ранее RT приводил показания подсудимых, которые рассказывали, что происходило в Мариуполе и на территории металлургического комбината «Азовсталь» перед освобождением города российскими войсками.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.