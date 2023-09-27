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Пасечник взял под личный контроль устранение последствий обстрела Краснодона

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Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что взял под личный контроль устранение последствий обстрела Краснодона.
Пасечник взял под личный контроль устранение последствий обстрела Краснодона
  • РИА Новости

В своём Telegram-канале он написал, что дал поручение администрации Краснодона совместно с профильными республиканскими ведомствами приступить к оценке объёмов восстановительных работ после обстрела города.

«Ситуацию буду держать на личном контроле», — добавил Пасечник.

25 сентября источник RT в правоохранительных органах заявил, что в Краснодоне (Луганская Народная Республика) произошёл взрыв на военных складах.

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