Пасечник взял под личный контроль устранение последствий обстрела Краснодона

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что взял под личный контроль устранение последствий обстрела Краснодона.

В своём Telegram-канале он написал, что дал поручение администрации Краснодона совместно с профильными республиканскими ведомствами приступить к оценке объёмов восстановительных работ после обстрела города.

«Ситуацию буду держать на личном контроле», — добавил Пасечник.

25 сентября источник RT в правоохранительных органах заявил, что в Краснодоне (Луганская Народная Республика) произошёл взрыв на военных складах.