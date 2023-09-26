Россия планирует обнулить НДС для продающих туры в Белоруссию туроператоров
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«Россия в ближайшее время планирует ввести нулевой НДС для туроператоров, реализующих туры в Белоруссию», — цитирует заявление ТАСС.
Вместе с этим планируется приравнять компании, организующие поездки в Белоруссию, к операторам внутреннего туризма, снизив тем самым для них сумму финансового обеспечения.
Ранее глава МИД Филиппин Энрике Манало выразил заинтересованность в увеличении турпотока из России.