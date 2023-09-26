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Россия планирует обнулить НДС для продающих туры в Белоруссию туроператоров

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Пресс-служба Минэкономразвития России со ссылкой на главу министерства Максима Решетникова заявила о планах российской стороны обнулить НДС для продающих туры в Белоруссию туроператоров.
Россия планирует обнулить НДС для продающих туры в Белоруссию туроператоров
  • Gettyimages.ru
  • © komyvgory

«Россия в ближайшее время планирует ввести нулевой НДС для туроператоров, реализующих туры в Белоруссию», — цитирует заявление ТАСС.

Вместе с этим планируется приравнять компании, организующие поездки в Белоруссию, к операторам внутреннего туризма, снизив тем самым для них сумму финансового обеспечения.

Ранее глава МИД Филиппин Энрике Манало выразил заинтересованность в увеличении турпотока из России.

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