Россия планирует обнулить НДС для продающих туры в Белоруссию туроператоров

Пресс-служба Минэкономразвития России со ссылкой на главу министерства Максима Решетникова заявила о планах российской стороны обнулить НДС для продающих туры в Белоруссию туроператоров.

«Россия в ближайшее время планирует ввести нулевой НДС для туроператоров, реализующих туры в Белоруссию», — цитирует заявление ТАСС.

Вместе с этим планируется приравнять компании, организующие поездки в Белоруссию, к операторам внутреннего туризма, снизив тем самым для них сумму финансового обеспечения.

Ранее глава МИД Филиппин Энрике Манало выразил заинтересованность в увеличении турпотока из России.