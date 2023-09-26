Путин и Раиси подчеркнули важность решения вопросов по Карабаху мирным путём
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
В ходе разговора они обстоятельно обменялись мнениями касательно ситуации вокруг Карабаха и проблематики нормализации отношений Баку и Еревана.
Путин рассказал Раиси о деятельности российских миротворцев, в том числе по оказанию гуманитарной помощи мирному населению, защите прав и безопасности армянского населения Карабаха.
«Президенты России и Ирана акцентировали важность решения всех вопросов исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами», — говорится в сообщении.
Накануне сообщалось, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе сопроводили три колонны с мирными жителями из Степанакерта в Армению через Лачинский коридор.