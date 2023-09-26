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Путин и Раиси подчеркнули важность решения вопросов по Карабаху мирным путём

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Президент России Владимир Путин и его иранский коллега Ибрагим Раиси подчеркнули важность решения всех вопросов по Нагорному Карабаху исключительно мирными средствами.
Путин и Раиси подчеркнули важность решения вопросов по Карабаху мирным путём
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе разговора они обстоятельно обменялись мнениями касательно ситуации вокруг Карабаха и проблематики нормализации отношений Баку и Еревана.

Путин рассказал Раиси о деятельности российских миротворцев, в том числе по оказанию гуманитарной помощи мирному населению, защите прав и безопасности армянского населения Карабаха.

«Президенты России и Ирана акцентировали важность решения всех вопросов исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами», — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе сопроводили три колонны с мирными жителями из Степанакерта в Армению через Лачинский коридор.

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