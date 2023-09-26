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Российские войска отразили атаку ВСУ в районе Вербового и подбили два танка

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Российские войска отразили атаку Вооружённых сил Украины в районе Вербового и подбили два танка украинской армии.
Российские войска отразили атаку ВСУ в районе Вербового и подбили два танка
  • РИА Новости

Об этом сообщил председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. 

Он отметил, что украинские военные на трёх танках пытались атаковать позиции российских бойцов у Вербового, но потерпели поражение.

«Атака отбита, два танка остались гореть на поле боя», — заявил Рогов РИА Новости.

По его словам, военные России удерживают свои позиции в Запорожской области и пресекают все попытки украинской армии приблизиться и осуществить прорыв первой линии обороны.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили заявил, что российские войска отразили девять атак штурмовиков ВСУ на Донецком направлении.

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