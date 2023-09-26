WP: Киев получил менее половины от обещанных танков M1 Abrams

Киев получил менее половины от обещанных танков Abrams, сообщает издание The Washington Post со ссылкой на неназванного украинского военного чиновника.

«К настоящему времени прибыло менее половины ожидаемых танков M1 Abrams», — сказано в материале.

25 сентября издание The New York Times со ссылкой на двух представителей Пентагона сообщало, что первая партия американских танков Abrams была доставлена на Украину 23 сентября.

Источники не уточнили, сколько боевых машин было поставлено, но указали, что это первые из 31 танка, которые обещала отправить администрация президента США Джо Байдена.