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За прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 119 снарядов

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За прошедшие сутки украинская армия выпустила по населённым пунктам Донецкой Народной Республики 119 снарядов.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК. 

Отмечается, что в результате обстрелов погиб мужчина в Куйбышевском районе Донецка. Также получил ранения ещё один человек.

Кроме того, сообщается о повреждении четырёх домостроений и одного объекта гражданской инфраструктуры.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что мирный житель погиб в результате обстрела Куйбышевского района города со стороны Вооружённых сил Украины.

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