За прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 119 снарядов
Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.
Отмечается, что в результате обстрелов погиб мужчина в Куйбышевском районе Донецка. Также получил ранения ещё один человек.
Кроме того, сообщается о повреждении четырёх домостроений и одного объекта гражданской инфраструктуры.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что мирный житель погиб в результате обстрела Куйбышевского района города со стороны Вооружённых сил Украины.