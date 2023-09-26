За прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 119 снарядов

За прошедшие сутки украинская армия выпустила по населённым пунктам Донецкой Народной Республики 119 снарядов.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.

Отмечается, что в результате обстрелов погиб мужчина в Куйбышевском районе Донецка. Также получил ранения ещё один человек.

Кроме того, сообщается о повреждении четырёх домостроений и одного объекта гражданской инфраструктуры.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что мирный житель погиб в результате обстрела Куйбышевского района города со стороны Вооружённых сил Украины.