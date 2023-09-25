Симоньян заявила о цинизме Киева после удара по Токмаку Запорожской области, где пострадали дети

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что, пока Владимир Зеленский ездит по миру, защищая ценности, на которые ему плевать, 13-летняя Валя из Токмака Запорожской области лежит в больнице с разорванным животом после обстрела ВСУ.

Украинские военные нанесли ракетный удар по Токмаку в Запорожской области 24 сентября. По последним данным, один мирный житель погиб, ещё 11 пострадали, в том числе трое детей. Одна ракета попала в крышу пятиэтажного жилого дома.

«Вот что считается «пронесло» для детей, живущих на территориях, которые Украина продолжает называть своими. Это сколько надо иметь цинизма, это какими надо быть тварями, чтобы рассказывать по всему миру, что «мы возвращаем свои территории, бьёмся за своих людей?» — задаётся вопросом Симоньян в новом выпуске «Ч.Т.Д.»

Ранее замкомандира медбатальона 58-й армии с позывным Крест сообщил RT, что Валя находится в тяжёлом состоянии. Её брата прооперировали.