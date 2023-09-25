Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Киеву придётся капитулировать, иначе ВСУ обескровят
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В эфире канала Dialogue Works он отметил, что «единственный способ всё закончить — безоговорочная капитуляция Украины».
Говоря о ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, он подчеркнул, что «ни один из этих регионов не вернётся назад — и точка».
При этом, если ВСУ не станут капитулировать, российская армия обескровит их и защитит свои территории, отметил Джонсон.
По мнению шведского аналитика Ларса Берна, капитуляция украинской армии является вопросом времени.