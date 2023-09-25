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Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Киеву придётся капитулировать, иначе ВСУ обескровят

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Киеву придётся признать новые территориальные реалии и полностью капитулировать для мирного соглашения с Москвой, уверен бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Киеву придётся капитулировать, иначе ВСУ обескровят
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В эфире канала Dialogue Works он отметил, что «единственный способ всё закончить — безоговорочная капитуляция Украины».

Говоря о ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, он подчеркнул, что «ни один из этих регионов не вернётся назад — и точка».

При этом, если ВСУ не станут капитулировать, российская армия обескровит их и защитит свои территории, отметил Джонсон.

По мнению шведского аналитика Ларса Берна, капитуляция украинской армии является вопросом времени.

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