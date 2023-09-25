Корреспондент RT: протестующие вновь собираются на площади Республики в Ереване

Протестующие вновь собираются на площади Республики в Ереване, рассказал корреспондент RT Роман Косарев.

«Сегодня были акции протеста с 06:00 до 11:00, где протестующие пытались заблокировать движение и парализовать функционирование города Ереван. Согласно официальным данным, за все дни протеста было арестовано около 180 человек», — сказал он.

Активисты из оппозиции утверждают, что эта цифра выше 200, отметил корреспондент. Сейчас около здания правительства собираются силовики с щитами.

При этом накануне была одна из наиболее массовых акций протеста, подчеркнул Косарев. По его словам, собрались около 40 тыс. человек.

К акции протеста присоединились студенты, активисты надеются, что с каждым днём движение оппозиции будет нарастать, отметил корреспондент.