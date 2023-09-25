Полковник Макгрегор: Россия может уничтожить аэродромы ВСУ на Западной Украине
- РИА Новости
Об этом Макгрегор сказал на своём YouTube-канале.
Как отметил полковник, истребители Су-24, которые стреляли ракетами Storm Shadow, поднимались с аэродромов на западе Украины.
«На Западной Украине есть несколько таких полос… Я уверен, что сейчас русские наблюдают за всеми этими аэродромами», — подчеркнул он.
По словам Макгрегора, в какой-то момент украинская армия обнаружит, что вся её инфраструктура для военной авиации испарилась, потому что ВКС России её уничтожат.
Ранее в Минобороны России сообщили, что российская армия уничтожила истребитель украинской армии МиГ-29 на аэродроме в Днепропетровской области.