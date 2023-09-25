Экс-мэр города Чайковского Алексей Третьяков попал в украинский плен

Бывший мэр города Чайковского Пермского края Алексей Третьяков оказался в украинском плену.

Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Игорь Сапко со ссылкой на данные супруги экс-градоначальника. Третьяков отправился на СВО в составе батальона «Ахмат» 7 сентября.

Омбудсмен направил запрос в адрес федерального уполномоченного Татьяны Москальковой, при которой работает контактная группа по вопросам обмена военнослужащих.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что военные ВС России взяли в плен восемь бойцов ВСУ на левобережье области.