На утренних протестных акциях в Ереване задержали более 50 демонстрантов
В пресс-службе МВД Армении заявили, что на утренних протестных акциях в Ереване задержали более 50 демонстрантов.
- Gettyimages.ru
«По состоянию на 09:00 (08:00 мск) подверглись приводу 53 гражданина», — цитирует заявление ведомства ТАСС.
Ранее сообщалось, что полиция приступила к задержанию участников акции протеста в Ереване.
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