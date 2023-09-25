Узнать больше

На утренних протестных акциях в Ереване задержали более 50 демонстрантов

Короткая ссылка
В пресс-службе МВД Армении заявили, что на утренних протестных акциях в Ереване задержали более 50 демонстрантов.
На утренних протестных акциях в Ереване задержали более 50 демонстрантов
  • Gettyimages.ru

«По состоянию на 09:00 (08:00 мск) подверглись приводу 53 гражданина», — цитирует заявление ведомства ТАСС.

Ранее сообщалось, что полиция приступила к задержанию участников акции протеста в Ереване.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить