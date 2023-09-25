На утренних протестных акциях в Ереване задержали более 50 демонстрантов

В пресс-службе МВД Армении заявили, что на утренних протестных акциях в Ереване задержали более 50 демонстрантов.

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«По состоянию на 09:00 (08:00 мск) подверглись приводу 53 гражданина», — цитирует заявление ведомства ТАСС. Ранее сообщалось, что полиция приступила к задержанию участников акции протеста в Ереване.