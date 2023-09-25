Власти заявили о пожаре на промышленном предприятии Кривого Рога
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о пожаре на промышленном предприятии Кривого Рога.
Об этом он написал в своём Telegram.
«Произошёл пожар на промышленном предприятии в Кривом Роге», — цитирует его РИА Новости.
Лысак отметил, что возгорание ликвидировано.
Ранее украинское издание «Общественное» сообщало о взрывах в Кривом Роге.
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