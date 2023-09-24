Российские военные наносят мощнейшие удары после проведения ракетных атак украинских войск, отметил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

В эфире YouTube-канала Dialogue Works он подчеркнул, что действия киевского режима могут привести к уничтожению здания Генерального штаба в Киеве.

«Все эти ракетные удары были задуманы для того, чтобы показать, что Украина якобы «бьёт Россию в самое сердце». Но каждый раз, когда они делают что-то подобное, Россия отвечает с гораздо большей мощью», — сказал Джонсон.

Ранее Минобороны России заявило, что российские бойцы вывели из строя два танка Leopard на Купянском направлении.