Узнать больше

Разведчик ЗВО рассказал подробности уничтожения двух танков Leopard в ЛНР

Короткая ссылка
Военнослужащие Западного военного округа вывели из строя два танка Leopard немецкого производства в районе Стельмаховки в Луганской Народной Республике с помощью артиллерии и дрона-камикадзе «Ланцет».
Разведчик ЗВО рассказал подробности уничтожения двух танков Leopard в ЛНР
  • AP

Об этом рассказал разведчик 1-й гвардейской танковой армии в интервью РИА Новости.

По его словам, ВСУ собирались нанести удар в ночное время из двух танков. Как только противник занял планируемые рубежи для атаки, ВС России тут же открыли огонь из артиллерии.

Сначала был поражён первый танк путём попадания снаряда в гусеничный каток. Тогда вторая боевая машина пыталась уйти с позиции, но застряла.

«Экипажи, понимая опасность, покинули танки и убежали. Всё-таки это не очень хорошая техника для ведения боевых действий непосредственно в этой местности», — поделился разведчик.

Он добавил, что российская армия уничтожила оба танка при помощи БПЛА «Ланцет» уже в дневное время.

22 сентября Минобороны России сообщило об уничтожении двух танков Leopard на Купянском направлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить