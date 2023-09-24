Разведчик ЗВО рассказал подробности уничтожения двух танков Leopard в ЛНР

Военнослужащие Западного военного округа вывели из строя два танка Leopard немецкого производства в районе Стельмаховки в Луганской Народной Республике с помощью артиллерии и дрона-камикадзе «Ланцет».

Об этом рассказал разведчик 1-й гвардейской танковой армии в интервью РИА Новости.

По его словам, ВСУ собирались нанести удар в ночное время из двух танков. Как только противник занял планируемые рубежи для атаки, ВС России тут же открыли огонь из артиллерии.

Сначала был поражён первый танк путём попадания снаряда в гусеничный каток. Тогда вторая боевая машина пыталась уйти с позиции, но застряла.

«Экипажи, понимая опасность, покинули танки и убежали. Всё-таки это не очень хорошая техника для ведения боевых действий непосредственно в этой местности», — поделился разведчик.

Он добавил, что российская армия уничтожила оба танка при помощи БПЛА «Ланцет» уже в дневное время.

22 сентября Минобороны России сообщило об уничтожении двух танков Leopard на Купянском направлении.