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Рогов сообщил об уничтожении очередной БМП M2 Bradley российскими военными

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Российские военнослужащие в рамках выполнения задач спецоперации вывели из строя очередную боевую машину пехоты M2 Bradley американского производства на Запорожском направлении.
Рогов сообщил об уничтожении очередной БМП M2 Bradley российскими военными
  • РИА Новости

Видео уничтожения украинской техники опубликовал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

По его словам, успешная операция проводилась российской армией на Ореховском направлении. Рогов отметил, что ВС России нанесли удар из противотанковой управляемой ракеты.

Ранее он сообщил, что Киев собирается сменить стратегию и сосредоточиться на попытках захватить Запорожскую АЭС.

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