Рогов сообщил об уничтожении очередной БМП M2 Bradley российскими военными
- РИА Новости
Видео уничтожения украинской техники опубликовал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале.
По его словам, успешная операция проводилась российской армией на Ореховском направлении. Рогов отметил, что ВС России нанесли удар из противотанковой управляемой ракеты.
Ранее он сообщил, что Киев собирается сменить стратегию и сосредоточиться на попытках захватить Запорожскую АЭС.