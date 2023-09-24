Рогов сообщил об уничтожении очередной БМП M2 Bradley российскими военными

Российские военнослужащие в рамках выполнения задач спецоперации вывели из строя очередную боевую машину пехоты M2 Bradley американского производства на Запорожском направлении.

Видео уничтожения украинской техники опубликовал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

По его словам, успешная операция проводилась российской армией на Ореховском направлении. Рогов отметил, что ВС России нанесли удар из противотанковой управляемой ракеты.

Ранее он сообщил, что Киев собирается сменить стратегию и сосредоточиться на попытках захватить Запорожскую АЭС.