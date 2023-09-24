Массовая акция протеста началась в Ереване
- AP
На площади перед правительством собралось более 1 тыс. человек, люди продолжают прибывать, передаёт ТАСС.
Также аппаратура для выступлений установлена перед Музеем истории, который расположен перед площадью.
Сообщается, что вход в правительственное здание охраняет полиция, но протестующие собираются в центральной части площади перед импровизированной сценой. На текущий момент обстановка спокойная.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет Армении завёл уголовные дела на 49 участников акций протеста в центре Еревана.