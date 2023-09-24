Массовая акция протеста началась в Ереване

На площади Республики в центре Еревана проходит митинг граждан, которые требуют отставки армянского премьер-министра Никола Пашиняна.

На площади перед правительством собралось более 1 тыс. человек, люди продолжают прибывать, передаёт ТАСС.

Также аппаратура для выступлений установлена перед Музеем истории, который расположен перед площадью.

Сообщается, что вход в правительственное здание охраняет полиция, но протестующие собираются в центральной части площади перед импровизированной сценой. На текущий момент обстановка спокойная.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет Армении завёл уголовные дела на 49 участников акций протеста в центре Еревана.