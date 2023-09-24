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Военная хроника: в 200 км от Сочи работает авиация НАТО

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Авиация Североатлантического альянса работает в 200 км от Сочи.
Военная хроника: в 200 км от Сочи работает авиация НАТО
  • Gettyimages.ru
  • © Erik Simonsen

Об этом пишет Военная хроника.

Отмечается, что поблизости от российских границ несколько часов дежурит высотный разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4 Global Hawk с позывным Forte11.

«Машина взлетела с базы Сигонелла в Италии и в данный момент курсирует между Сочи и Новороссийском с периодическим отходом в сторону Севастополя и Ялты», — говорится в сообщении.

Ранее Военная хроника сообщала о повышенной активности натовской авиации на Крымском направлении.

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