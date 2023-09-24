WSJ: ВС России успешно адаптируются к боевым действиям на Украине

Российская армия адаптировалась к реалиям ведения боевых действий в ходе украинского конфликта, пишет газета The Wall Street Journal.

«Мы зафиксировали несколько направлений, по которым (Россия. — RT) адаптируется, и, разумеется, внимательно следим», — говорится в материале.

По его словам, адаптация России к реалиям конфликта может создать трудности для Украины.

Отмечается, что российские войска стали активно использовать БПЛА и переместили склады за пределы действия РСЗО HIMARS.

Ранее газета «Известия» опубликовала снятые с дрона кадры, на которых бойцы 70-го гвардейского мотострелкового полка зачищают Запорожскую область от украинских боевиков.