ВС России отразили пять атак ВСУ на Краснолиманском направлении

Российская армия отразила пять атак украинских войск на Краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«На Краснолиманском направлении в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества... отражены и сорваны пять атак штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ, 5-й бригады Нацгвардии Украины и 16-й бригады специального назначения «Азов»*, — сказал Савчук.

По его словам, потери ВСУ составили до 20 человек.

Он также заявил об уничтожении пикапа и беспилотника армии Украины.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.