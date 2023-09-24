ВСУ выпустили два кассетных снаряда по Куйбышевскому району Донецка

Украинская армия выпустила два кассетных снаряда по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в СЦКК.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ», — говорится в сообщении. Отмечается, что выпущено два кассетных снаряда калибра 155 мм. Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о ранении двух мирных жителей при обстреле со стороны ВСУ.