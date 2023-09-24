ВСУ выпустили два кассетных снаряда по Куйбышевскому району Донецка
Украинская армия выпустила два кассетных снаряда по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что выпущено два кассетных снаряда калибра 155 мм.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о ранении двух мирных жителей при обстреле со стороны ВСУ.
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