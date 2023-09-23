Российский спецназ «Осман» уничтожил броневик MRAP International MaxxPro
Видео уничтожения техники противника опубликовало РИА Новости.
Сообщается, что кадры были сняты с помощью дрона. На них можно заметить, как техника ВСУ передвигается по полевой дороге, а вблизи стоит подбитая боевая машина пехоты. Ракета из переносного противотанкового комплекса попала в левый борт движущейся бронемашины, после подбития MaxxPro загорелась и взорвалась.
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