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Российский спецназ «Осман» уничтожил броневик MRAP International MaxxPro

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Армейский спецназ «Осман» поразил бронемашину MRAP International MaxxPro американского производства в районе села Вербовое на Запорожском направлении фронта спецоперации.

Видео уничтожения техники противника опубликовало РИА Новости.

Сообщается, что кадры были сняты с помощью дрона. На них можно заметить, как техника ВСУ передвигается по полевой дороге, а вблизи стоит подбитая боевая машина пехоты. Ракета из переносного противотанкового комплекса попала в левый борт движущейся бронемашины, после подбития MaxxPro загорелась и взорвалась.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчёта реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» Южной группировки войск на Марьинском направлении.

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