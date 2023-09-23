Военная хроника сообщает о летящих в сторону ряда украинских регионов БПЛА

Военная хроника заявляет, что группы беспилотников летят в сторону целого ряда украинских регионов.

«Сообщают о дронах в Днепропетровске. Украинские мониторинговые каналы пишут, что беспилотники, предположительно «Герань-2», идут на город двумя группами», — говорится в материале.

Также Военная хроника пишет, что есть сообщения о дронах в Киевской и Черниговской областях.

«Украинские мониторинговые каналы пишут, что, как и в случае с Днепропетровской областью, беспилотники, предположительно «Герань-2», идут на разные объекты несколькими группами», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что ВС России с 17 по 23 сентября нанесли 12 групповых ударов по объектам ремонта авиатехники и бронетанковой техники украинской армии.