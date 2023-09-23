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В зоне СВО наградили бойцов бригады ансамбля песни и пляски ЦВО

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Минобороны России опубликовало видео награждения бойцов коллектива фронтовой бригады ансамбля песни и пляски Центрального военного округа в зоне спецоперации.
В зоне СВО наградили бойцов бригады ансамбля песни и пляски ЦВО
  • РИА Новости

Подчёркивается, что военнослужащие получили государственные и ведомственные награды, в том числе медали Суворова и Жукова, «За воинскую доблесть» II степени и «Участнику специальной военной операции».

Ведомство отметило, что коллектив каждый день устраивает концерты для военных. Таким образом бойцы вносят в будни участников СВО частичку хорошего настроения для успешного выполнения задач.

Ранее Минобороны России показало кадры боевой работы расчёта реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» Южной группировки войск на Марьинском направлении.

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