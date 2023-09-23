В зоне СВО наградили бойцов бригады ансамбля песни и пляски ЦВО
- РИА Новости
Подчёркивается, что военнослужащие получили государственные и ведомственные награды, в том числе медали Суворова и Жукова, «За воинскую доблесть» II степени и «Участнику специальной военной операции».
Ведомство отметило, что коллектив каждый день устраивает концерты для военных. Таким образом бойцы вносят в будни участников СВО частичку хорошего настроения для успешного выполнения задач.
Ранее Минобороны России показало кадры боевой работы расчёта реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» Южной группировки войск на Марьинском направлении.