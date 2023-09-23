РИА Новости: ВС России уничтожили танк Leopard ВСУ с немецким экипажем
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«Когда мы остановили их очередной «мясной» штурм и заптурили Leopard, мы выдвинулись к сожжённой технике в надежде взять языка», — цитирует РИА Новости военнослужащего.
На месте российские военные обнаружили, что почти весь экипаж танка погиб, кроме раненого механика-водителя, который стал кричать на немецком.
Он рассказал, что является военнослужащим бундесвера, как и все члены экипажа.
Впоследствии немецкий военнослужащий умер от ран.
Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении двух танков Leopard на Купянском направлении.