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ПВО России за неделю сбила ракету «Нептун» и 37 беспилотников ВСУ в Крыму

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Российские системы противовоздушной обороны за минувшую неделю сбили противокорабельную ракету «Нептун» и 37 беспилотных летательных аппаратов в Крыму.
ПВО России за неделю сбила ракету «Нептун» и 37 беспилотников ВСУ в Крыму
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Как рассказали в ведомстве, в течение недели украинская армия предпринимала попытки наносить удары по объектам в Крыму.

«В ходе отражения атак российскими средствами ПВО уничтожены пять крылатых ракет, противокорабельная ракета «Нептун», а также 37 ударных беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сводке.

Ранее стало известно, что ВС России с 17 по 23 сентября нанесли 12 групповых ударов по объектам ремонта авиатехники и бронетанковой техники украинской армии.

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