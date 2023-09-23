На Украине сообщили о повреждении объектов критической инфраструктуры в Херсоне

Назначенный украинскими властями глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин сообщил о повреждении объектов критической инфраструктуры в Херсоне в результате взрывов.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По его словам, была повреждена территория элеватора в Бериславском районе города.

Ранее сообщалось, что в подконтрольном киевским властям городе Херсоне произошли взрывы.