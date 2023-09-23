На Украине сообщили о повреждении объектов критической инфраструктуры в Херсоне
Назначенный украинскими властями глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин сообщил о повреждении объектов критической инфраструктуры в Херсоне в результате взрывов.
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По его словам, была повреждена территория элеватора в Бериславском районе города.
Ранее сообщалось, что в подконтрольном киевским властям городе Херсоне произошли взрывы.
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