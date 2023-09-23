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МО: ВС России отразили четыре атаки штурмовиков ВСУ на Донецком направлении

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ВС России отразили на Донецком направлении четыре атаки штурмовиков Вооружённых сил Украины, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, подразделения Южной группировки войск отразили четыре атаки штурмовых групп ВС Украины в районах населённых пунктов Северное, Марьинка, Клещеевка.

Российские военные поразили объекты 5-й штурмовой, 24-й механизированной, 53-й и 59-й мотопехотных бригад, 37-й бригады морской пехоты ВС Украины, сообщил Минесашвили.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что российские военные сорвали попытку ротации подразделений ВСУ на Южно-Донецком направлении.

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