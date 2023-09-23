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МО: авиация ВС России уничтожила два склада ВСУ на Южно-Донецком направлении

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Авиация Вооружённых сил России уничтожила два склада боеприпасов ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Восток» Олега Чехова.

По его словам, авиационными ударами поражены районы сосредоточения живой силы и техники ВС Украины в районах Новодонецкого, Урожайного и Приютного, уничтожено два склада боеприпасов в Елизаветовке и Константиновке.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска поразили склад боеприпасов 1-й танковой бригады ВСУ в ДНР.

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