МО: авиация ВС России уничтожила два склада ВСУ на Южно-Донецком направлении

Авиация Вооружённых сил России уничтожила два склада боеприпасов ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Восток» Олега Чехова.

По его словам, авиационными ударами поражены районы сосредоточения живой силы и техники ВС Украины в районах Новодонецкого, Урожайного и Приютного, уничтожено два склада боеприпасов в Елизаветовке и Константиновке.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска поразили склад боеприпасов 1-й танковой бригады ВСУ в ДНР.