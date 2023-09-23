ВСУ кассетными снарядами НАТО уничтожили в Ясиноватой всю технику коммунальщиков

Вооружённые силы Украины кассетными снарядами, переданными странами НАТО, уничтожили всю технику коммунальщиков предприятия «Эко-Комфорт-Сервис» в Ясиноватой.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что из-за обстрела один рабочий получил ранения

Кроме того, минимум 20 единиц техники получили повреждения и у большей части машин осколками пробило двигатель.

Уточняется, что обстрел ВС Украины длился около полутора часов.

19 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) заявили, что ВСУ выпустили три кассетных снаряда по Донецку.