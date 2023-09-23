ВСУ кассетными снарядами НАТО уничтожили в Ясиноватой всю технику коммунальщиков
Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что из-за обстрела один рабочий получил ранения
Кроме того, минимум 20 единиц техники получили повреждения и у большей части машин осколками пробило двигатель.
Уточняется, что обстрел ВС Украины длился около полутора часов.
19 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) заявили, что ВСУ выпустили три кассетных снаряда по Донецку.