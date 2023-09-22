Рогов сообщил о взрывах в Запорожье и его пригородах
Несколько взрывов прозвучало в подконтрольном Киеву городе Запорожье и его пригородах, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
- РИА Новости
«В Запорожье и пригороде громко!» — написал Рогов в своём Telegram-канале.
По его словам, согласно сообщениям местных, прозвучало не менее четырёх взрывов.
Ранее издание «СТРАНА.ua» сообщало о взрывах в Кременчуге.
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