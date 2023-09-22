Рогов сообщил о взрывах в Запорожье и его пригородах

Несколько взрывов прозвучало в подконтрольном Киеву городе Запорожье и его пригородах, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

РИА Новости

«В Запорожье и пригороде громко!» — написал Рогов в своём Telegram-канале. По его словам, согласно сообщениям местных, прозвучало не менее четырёх взрывов. Ранее издание «СТРАНА.ua» сообщало о взрывах в Кременчуге.