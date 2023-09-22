«СТРАНА.ua»: в Харьковской области зафиксировали движение беспилотников
В Харьковской области включили воздушную тревогу после обнаружения беспилотников. Об этом сообщило издание «СТРАНА.ua».
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«Беспилотники заметили в Харьковской области. Курс — на северо-запад», — говорится в сообщении.
Ранее глава военной администрации Полтавской области Украины Дмитрий Лунин сообщил, что объект инфраструктуры в Кременчуге получил повреждения.
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