Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские военные перебрасывают стратегические резервы под село Работино в Запорожской области.

«Украинские боевики на фоне провала контрнаступления и больших потерь перебросили стратегические резервы на Ореховское направление под Работино», — рассказал он РИА Новости.

По его словам, украинские войска копят силы для третьей волны наступления, чтобы попытаться вклиниться в российскую первую линию обороны, а после прорваться к Токмаку.

Он отметил, что ВСУ перебросили 11 бригад, один полк, два батальона, три группы аэроразведки и подразделение морского центра сил спецопераций.

«Стратегия противника — колоссальными силами на очень узком участке фронта на линии Работино — Вербовое попытаться продавить нашу оборону», — указал Рогов.

Ранее военкор RT Влад Андрица побывал в зоне СВО на участке Работино — Вербовое — Новопрокопьевка и пообщался с командиром подразделения разведки с позывным Бекас. По словам российского военнослужащего, 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ разбита. Ей не помогли американские БТР Stryker.