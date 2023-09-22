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Экс-советник Соскин: Россия наносит колоссальные удары по инфраструктуре Украины

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Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Россия наносит колоссальные удары по украинской инфраструктуре.
Экс-советник Соскин: Россия наносит колоссальные удары по инфраструктуре Украины
  • РИА Новости

Об этом Соскин сказал на своём YouTube-канале.

«Колоссальные удары по всей Украине. Очень много повреждений, уничтожение разных объектов», — констатировал он.

Он добавил, что ВС России нанесли мощный удар по инфраструктуре Киева.

Соскин также обвинил украинские власти в том, что они скрывают от населения последствия ударов.

Ранее Соскин заявил, что удары российской армии по инфраструктуре Украины наносят невосполнимые потери.

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