Экс-советник Соскин: Россия наносит колоссальные удары по инфраструктуре Украины
- РИА Новости
Об этом Соскин сказал на своём YouTube-канале.
«Колоссальные удары по всей Украине. Очень много повреждений, уничтожение разных объектов», — констатировал он.
Он добавил, что ВС России нанесли мощный удар по инфраструктуре Киева.
Соскин также обвинил украинские власти в том, что они скрывают от населения последствия ударов.
Ранее Соскин заявил, что удары российской армии по инфраструктуре Украины наносят невосполнимые потери.