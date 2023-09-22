Экс-советник Соскин: Россия наносит колоссальные удары по инфраструктуре Украины

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Россия наносит колоссальные удары по украинской инфраструктуре.

Об этом Соскин сказал на своём YouTube-канале.

«Колоссальные удары по всей Украине. Очень много повреждений, уничтожение разных объектов», — констатировал он.

Он добавил, что ВС России нанесли мощный удар по инфраструктуре Киева.

Соскин также обвинил украинские власти в том, что они скрывают от населения последствия ударов.

Ранее Соскин заявил, что удары российской армии по инфраструктуре Украины наносят невосполнимые потери.