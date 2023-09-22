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Пушилин заявил о концентрации ВСУ на северном направлении

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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о концентрации украинских военных на северном направлении.
Пушилин заявил о концентрации ВСУ на северном направлении
  • AP
  • © Libkos

«Что касается северного фланга, то там видим, что в некоторых направлениях, в частности по направлению населённого пункта Сакко и Ванцетти, а также Раздоловки, противник концентрирует определённые силы, в частности штурмовые подразделения», — сообщил он в своём Telegram-канале.

Пушилин уточнил, что пока украинские войска не предпринимают каких-либо действий, однако российским войскам нужно быть готовыми к любому развитию ситуации.

Ранее Пушилин заявил о позиционном противостоянии на Авдеевском и Марьинском направлениях.

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