Пушилин заявил о концентрации ВСУ на северном направлении

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о концентрации украинских военных на северном направлении.

«Что касается северного фланга, то там видим, что в некоторых направлениях, в частности по направлению населённого пункта Сакко и Ванцетти, а также Раздоловки, противник концентрирует определённые силы, в частности штурмовые подразделения», — сообщил он в своём Telegram-канале.

Пушилин уточнил, что пока украинские войска не предпринимают каких-либо действий, однако российским войскам нужно быть готовыми к любому развитию ситуации.

Ранее Пушилин заявил о позиционном противостоянии на Авдеевском и Марьинском направлениях.