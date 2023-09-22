Полиция в центре Еревана провела массовые задержания

Сотрудники армянской полиции провели массовые задержания в центре Еревана.

Как сообщает ТАСС, задержания произошли на пересечении улицы Амиряна и проспекта Маштоца.

Уточняется, что силовики задержали более десяти демонстрантов, которые шли от площади Республики для того, чтобы перекрыть центральные улицы. Часть протестующих направились дальше по улицам столицы.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали в Ереване лидера оппозиционного блока «Мать-Армения» Андраника Теваняна во время акции протеста.