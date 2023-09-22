В ЛНР заочно приговорили иностранца к 19 годам тюрьмы за шпионаж

Верховный суд ЛНР приговорил заочно подданного Великобритании к 19 годам тюрьмы за шпионаж. Об этом сообщает Генеральная прокуратура России.

Суд установил, что в 2021 году в Луганске сотрудник миссии ОБСЕ передавал сведения военного характера ВСУ. «Украинская армия использовала полученные данные «в целях огневого поражения воинских формирований Народной милиции ЛНР», — уточняет ведомство.



Ранее RT сообщал, что в ЛНР задержали подозреваемого в шпионаже в пользу Украины.