В ЛНР заочно приговорили иностранца к 19 годам тюрьмы за шпионаж
22 сентября 2023

В ЛНР заочно приговорили иностранца к 19 годам тюрьмы за шпионаж

22 сентября 2023 | 10:49

В ЛНР заочно приговорили иностранца к 19 годам тюрьмы за шпионаж

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Верховный суд ЛНР приговорил заочно подданного Великобритании к 19 годам тюрьмы за шпионаж. Об этом сообщает Генеральная прокуратура России.

Суд установил, что в 2021 году в Луганске сотрудник миссии ОБСЕ передавал сведения военного характера ВСУ.

«Украинская армия использовала полученные данные «в целях огневого поражения воинских формирований Народной милиции ЛНР», — уточняет ведомство.

Ранее RT сообщал, что в ЛНР задержали подозреваемого в шпионаже в пользу Украины.