В ЛНР заочно приговорили иностранца к 19 годам тюрьмы за шпионаж

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15 сентября 2023 | 18:57
Верховный суд ЛНР приговорил заочно подданного Великобритании к 19 годам тюрьмы за шпионаж. Об этом сообщает Генеральная прокуратура России.
Суд установил, что в 2021 году в Луганске сотрудник миссии ОБСЕ передавал сведения военного характера ВСУ.
«Украинская армия использовала полученные данные «в целях огневого поражения воинских формирований Народной милиции ЛНР», — уточняет ведомство.
Ранее RT сообщал, что в ЛНР задержали подозреваемого в шпионаже в пользу Украины.