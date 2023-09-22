Власти сообщили о повреждении ЛЭП в Днепропетровской области Украины
В Днепропетровской области Украины газопровод и две линии электропередачи получили повреждения, сообщил глава областного совета Николай Лукашук.
- Gettyimages.ru
Об этом Лукашук написал в Telegram.
«Повреждены две линии электропередачи и газопровод», — говорится в сообщении.
В ночь на 22 сентября в Днепропетровской области прогремели взрывы.
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