Подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооружённые силы Украины активнее начали применять снайперские расчёты с иностранным вооружением на Краснолиманском направлении.

Его слова приводит РИА Новости.

«В ходе ведения боевых действий на Краснолиманском направлении противник более активно начал применять снайперские расчёты», — сказал Марочко.

По его словам, после детального изучения оружия специалисты выяснили, что ВСУ используют патроны НАТО 12,7 × 99 мм.

Марочко также рассказал, что в Славянске была замечена группа военных с винтовками Barrett.

Ранее он заявил, что Киев пытается создать две ударные группы на Купянском направлении фронта.