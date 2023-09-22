Узнать больше

Марочко: ВСУ начали активнее применять иностранные снайперские расчёты

Короткая ссылка
Подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооружённые силы Украины активнее начали применять снайперские расчёты с иностранным вооружением на Краснолиманском направлении.

Его слова приводит РИА Новости.

«В ходе ведения боевых действий на Краснолиманском направлении противник более активно начал применять снайперские расчёты», — сказал Марочко.

По его словам, после детального изучения оружия специалисты выяснили, что ВСУ используют патроны НАТО 12,7 × 99 мм.

Марочко также рассказал, что в Славянске была замечена группа военных с винтовками Barrett.

Ранее он заявил, что Киев пытается создать две ударные группы на Купянском направлении фронта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить