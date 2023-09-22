Марочко: ВСУ начали активнее применять иностранные снайперские расчёты
Его слова приводит РИА Новости.
«В ходе ведения боевых действий на Краснолиманском направлении противник более активно начал применять снайперские расчёты», — сказал Марочко.
По его словам, после детального изучения оружия специалисты выяснили, что ВСУ используют патроны НАТО 12,7 × 99 мм.
Марочко также рассказал, что в Славянске была замечена группа военных с винтовками Barrett.
Ранее он заявил, что Киев пытается создать две ударные группы на Купянском направлении фронта.