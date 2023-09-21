Балицкий: командование ВСУ перебрасывает новые силы в Работино

Украинские войска завершают переброску подразделений под село Работино на Запорожском направлении, поэтому возможно обострение обстановки в районе Работино — Вербовое.

Об этом заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий в своём Telegram-канале по итогам разговора с командованием ВС России.

«Вместе с тем мы понимаем, что рассчитывать на какой-то успех противнику не приходится, моральный дух ВСУ очень низкий, однако у киевских руководителей подходит время «квартального отчёта» перед западными кураторами и им жизненно необходима «перемога», — добавил он.

Балицкий подчеркнул, что ВСУ необходим кратковременный успех, который будет выдаваться Киевом за большую «победу», однако его отплатят жизнями мобилизованных украинцев.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ударные дроны накрыли штурмовую группу ВСУ на линии фронта в Запорожской области между сёлами Работино и Вербовое.