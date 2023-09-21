Подразделения ВСУ за прошедшие сутки выпустили 102 снаряда по Херсонской области

Украинские военнослужащие за минувшие сутки выпустили 102 боеприпаса из ствольной артиллерии по девяти населённым пунктам Херсонской области.

Соответствующую информацию привели в администрации Новокаховского городского округа.

«В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населённому пункту Новая Каховка, населённому пункту Каховка, населённому пункту Голая Пристань, населённому пункту Саги, населённому пункту Казачьи Лагеря, населённому пункту Алёшки, выпустив в общей сложности 37 снарядов из ствольной артиллерии», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в течение дня Киев выпустил 65 снарядов по Алёшкам, Днепрянам, Казачьим Лагерям, Крынкам, Песчановке и Саги. На текущий момент уточняются жертвы среди населения и разрушения инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что украинские войска за сутки выпустили по населённым пунктам Донецкой Народной Республики 103 снаряда.