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Подразделения ВСУ за прошедшие сутки выпустили 102 снаряда по Херсонской области

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Украинские военнослужащие за минувшие сутки выпустили 102 боеприпаса из ствольной артиллерии по девяти населённым пунктам Херсонской области.
Подразделения ВСУ за прошедшие сутки выпустили 102 снаряда по Херсонской области
  • AP

Соответствующую информацию привели в администрации Новокаховского городского округа.

«В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населённому пункту Новая Каховка, населённому пункту Каховка, населённому пункту Голая Пристань, населённому пункту Саги, населённому пункту Казачьи Лагеря, населённому пункту Алёшки, выпустив в общей сложности 37 снарядов из ствольной артиллерии», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в течение дня Киев выпустил 65 снарядов по Алёшкам, Днепрянам, Казачьим Лагерям, Крынкам, Песчановке и Саги. На текущий момент уточняются жертвы среди населения и разрушения инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что украинские войска за сутки выпустили по населённым пунктам Донецкой Народной Республики 103 снаряда.

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