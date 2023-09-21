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Марочко: ВС России поразили склад боеприпасов ВСУ у Серебрянского лесничества

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Российские бойцы уничтожили полевой склад боеприпасов украинских войск у Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении, рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко: ВС России поразили склад боеприпасов ВСУ у Серебрянского лесничества
  • РИА Новости

По его словам, российская армия в ходе аэроразведки обнаружила склад снарядов для гаубичной артиллерии военнослужащих 12-й бригады специального назначения ВСУ.

После того как разведчики передали координаты, было нанесено огневое поражение объекту противника.

«Назначенная цель уничтожена», — приводит РИА Новости слова Марочко.

Ранее он заявил, что Киев пытается создать две ударные группы на Купянском направлении фронта.

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