Марочко: ВС России поразили склад боеприпасов ВСУ у Серебрянского лесничества

Российские бойцы уничтожили полевой склад боеприпасов украинских войск у Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении, рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, российская армия в ходе аэроразведки обнаружила склад снарядов для гаубичной артиллерии военнослужащих 12-й бригады специального назначения ВСУ.

После того как разведчики передали координаты, было нанесено огневое поражение объекту противника.

«Назначенная цель уничтожена», — приводит РИА Новости слова Марочко.

Ранее он заявил, что Киев пытается создать две ударные группы на Купянском направлении фронта.