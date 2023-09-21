Марочко: ВС России поразили склад боеприпасов ВСУ у Серебрянского лесничества
- РИА Новости
По его словам, российская армия в ходе аэроразведки обнаружила склад снарядов для гаубичной артиллерии военнослужащих 12-й бригады специального назначения ВСУ.
После того как разведчики передали координаты, было нанесено огневое поражение объекту противника.
«Назначенная цель уничтожена», — приводит РИА Новости слова Марочко.
Ранее он заявил, что Киев пытается создать две ударные группы на Купянском направлении фронта.