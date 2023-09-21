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Промышленный объект и склады горят во Львовской области после серии взрывов

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В городе Дрогобыче Львовской области после нескольких взрывов горят промышленный объект и склады, сообщил глава областной администрации Максим Козицкий.
Промышленный объект и склады горят во Львовской области после серии взрывов
  • Gettyimages.ru

В своём Telegram он заявил, что в городе повреждён двухэтажный склад, на объекте зафиксировано возгорание на площади 20 кв. м. Также, по словам главы администрации, во Львове горит цех.

«Промышленный объект. Загорелся цех, разрушено трёхэтажное здание склада, есть возгорание на площади около 30 кв. м», — написал Козицкий.

Ранее сообщалось, что сигнал воздушной тревоги прозвучал во Львовской, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Ровненской, Черновецкой, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях Украины.

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