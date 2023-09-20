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Полковник Макгрегор: США нужно признать территориальные изменения на Украине

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Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор выразил уверенность, что Соединённым Штатам необходимо признать территориальные изменения на Украине.

Такое мнение Макгрегор высказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Как отметил полковник, Россия не представляет собой угрозы, она пытается защитить свою территорию на случай, если Вашингтон решит разместить ракеты на Украине.

«Поэтому нам нужно успокоиться и понять ситуацию, тогда мы сможем завершить конфликт. Но карта изменится. Произойдёт обмен территорий. Конец дискуссии», — подчеркнул он.

Макгрегор добавил, что США не имеют важных стратегических интересов на Украине.

Ранее обозреватель чешской газеты Lidovky Ян Махачек заявил, что украинскому руководству придётся пойти на территориальные уступки для урегулирования кризиса.

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