Суд приговорил шестерых морпехов ВСУ к тюрьме за убийства жителей в Мариуполе

Как установило следствие, 10 апреля 2022 года Ливерчук, Кучерявенко и Грицив доложили Каменеву о задержании мирного жителя, у которого при себе было два телефона.
В ходе их досмотра информации о связи с Вооружёнными силами России или диверсионной деятельности обнаружено не было. Командир роты доложил об этом вышестоящему начальству, которое по итогу приказало убить гражданского.
Военнослужащие выполнили преступный приказ, расстреляв мирного жителя в подвале.
Также следствие выяснило, что 26 февраля 2022 года военнослужащие Перец и Пилипович открыли огонь по шестерым мирным жителям, которые проходили мимо расположения ВСУ.
В результате трое гражданских скончались на месте, ещё троим удалось скрыться.
Как ранее сообщал RT, в ДНР командир взвода морской пехоты ВСУ получил 22 года тюрьмы за убийство мирного жителя.