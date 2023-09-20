Суд приговорил шестерых морпехов ВСУ к тюрьме за убийства жителей в Мариуполе
20 сентября 2023

Суд приговорил шестерых морпехов ВСУ к тюрьме за убийства жителей в Мариуполе

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Суд приговорил шестерых морпехов ВСУ к тюрьме за убийства жителей в Мариуполе

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Военнослужащего ВСУ приговорили к 22 годам тюрьмы за убийство пенсионера в ДНР

Верховный суд ДНР приговорил шестерых военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ к тюрьме за убийства мирных жителей в Мариуполе. Командир роты Андрей Каменев получил 26 лет, командир отделения Антон Ливерчук, гранатомётчик Юрий Кучерявенко и начальник контрольно-технического пункта Сергей Грицив — 27 лет, матрос Анатолий Перец и водитель Сергей Пилипович — 28 и 25 лет соответственно. Об этом сообщает СК России.

Как установило следствие, 10 апреля 2022 года Ливерчук, Кучерявенко и Грицив доложили Каменеву о задержании мирного жителя, у которого при себе было два телефона.

В ходе их досмотра информации о связи с Вооружёнными силами России или диверсионной деятельности обнаружено не было. Командир роты доложил об этом вышестоящему начальству, которое по итогу приказало убить гражданского.

Военнослужащие выполнили преступный приказ, расстреляв мирного жителя в подвале.

Также следствие выяснило, что 26 февраля 2022 года военнослужащие Перец и Пилипович открыли огонь по шестерым мирным жителям, которые проходили мимо расположения ВСУ.

В результате трое гражданских скончались на месте, ещё троим удалось скрыться.

Как ранее сообщал RT, в ДНР командир взвода морской пехоты ВСУ получил 22 года тюрьмы за убийство мирного жителя.