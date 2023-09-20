Сальдо сообщил о перехвате двух ракет Storm Shadow над Херсонской областью
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«Сегодня над Херсонской областью обезврежены две дальнобойные ракеты западного производства типа Storm Shadow, запущенные боевиками киевского режима», — написал он в Telegram.
Сальдо добавил, что одну ракету сбили, а вторую перехватили с помощью средств радиоэлектронной борьбы.
Чиновник подчеркнул, что пострадавших нет.
Ранее в Минобороны сообщали, что ночью российские военные нанесли удар по местам хранения ракет Storm Shadow, боеприпасов с обеднённым ураном и центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ.