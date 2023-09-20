Сальдо сообщил о перехвате двух ракет Storm Shadow над Херсонской областью

Средства ПВО перехватили две британские ракеты Storm Shadow украинских войск над Херсонской областью. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«Сегодня над Херсонской областью обезврежены две дальнобойные ракеты западного производства типа Storm Shadow, запущенные боевиками киевского режима», — написал он в Telegram.

Сальдо добавил, что одну ракету сбили, а вторую перехватили с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Чиновник подчеркнул, что пострадавших нет.

Ранее в Минобороны сообщали, что ночью российские военные нанесли удар по местам хранения ракет Storm Shadow, боеприпасов с обеднённым ураном и центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ.