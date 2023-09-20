Узнать больше

Сальдо сообщил о перехвате двух ракет Storm Shadow над Херсонской областью

Короткая ссылка
Средства ПВО перехватили две британские ракеты Storm Shadow украинских войск над Херсонской областью. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
Сальдо сообщил о перехвате двух ракет Storm Shadow над Херсонской областью
  • AFP
  • © BEN STANSALL

«Сегодня над Херсонской областью обезврежены две дальнобойные ракеты западного производства типа Storm Shadow, запущенные боевиками киевского режима», — написал он в Telegram.

Сальдо добавил, что одну ракету сбили, а вторую перехватили с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Чиновник подчеркнул, что пострадавших нет.

Ранее в Минобороны сообщали, что ночью российские военные нанесли удар по местам хранения ракет Storm Shadow, боеприпасов с обеднённым ураном и центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить