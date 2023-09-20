Узнать больше

В парламенте Грузии подрались депутаты

Короткая ссылка
В парламенте Грузии подрались депутаты из парламентского большинства и оппозиционных партий.
В парламенте Грузии подрались депутаты
  • Gettyimages.ru
  • © John Elk III

Кадры конфликта показал телеканал «Рустави 2».

Конфликт состоялся на фоне обсуждения вопроса о новом решении Нацбанка Грузии. Согласно этому решению попавшему под санкции бывшему генпрокурору Отару Парцхаладзе вернули доступ к финансовым операциям в Грузии, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что спикер парламента во время пленарного заседания выгнал оппозиционера Георгия Вашадзе из зала из-за шумных выступлений. Позже Вашадзе пытался вернуться в зал, но ему не дали это сделать сотрудники правоохранительных органов.

Другие оппозиционеры поддержали Вашадзе и в качестве протеста намеревались сорвать интервью лидера «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе у входа в зал заседаний. В свою очередь, за Кобахидзе заступились соратники.

Отмечается, что на данный момент в парламенте уже спокойно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить