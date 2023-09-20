В парламенте Грузии подрались депутаты из парламентского большинства и оппозиционных партий.

Кадры конфликта показал телеканал «Рустави 2».

Конфликт состоялся на фоне обсуждения вопроса о новом решении Нацбанка Грузии. Согласно этому решению попавшему под санкции бывшему генпрокурору Отару Парцхаладзе вернули доступ к финансовым операциям в Грузии, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что спикер парламента во время пленарного заседания выгнал оппозиционера Георгия Вашадзе из зала из-за шумных выступлений. Позже Вашадзе пытался вернуться в зал, но ему не дали это сделать сотрудники правоохранительных органов.

Другие оппозиционеры поддержали Вашадзе и в качестве протеста намеревались сорвать интервью лидера «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе у входа в зал заседаний. В свою очередь, за Кобахидзе заступились соратники.

Отмечается, что на данный момент в парламенте уже спокойно.